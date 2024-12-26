Очень стильная: как выглядит елка Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл живут в Калифорнии и празднуют Рождество в узком семейном кругу вместе со своими детьми.
Сассекские не показывают публично, как украшают свой дом к Рождеству, но в 2022 году в документальном сериале Netflix зрители получили увлекательную возможность узнать, как принц и его супруга празднуют Рождество и увидеть, как выглядит их праздничная елка в доме в Монтесито.
Принц Гарри и Меган Маркл проживают в Монтесито с 2020 года, после того как сложили с себя королевские обязанности, и хотя пара щепетильно относится к своей личной жизни, ранее они делились фотографиями интерьера своего дома, а их елка выглядела роскошно.
Напомним, ранее мы показывали, какой стильной елкой поделился Эдоардо Мапелли-Моцци – муж принцессы Йоркской Беатрис.
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