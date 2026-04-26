- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Очень стильная: как выглядит любимая весенне-летняя сумка испанской королевы Летиции
В этот четверг королева Летиция и ее муж король Филипп VI посетили церемонию вручения литературной премии «Мигель де Сервантес» 2025 в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде.
Ее Величество появилась на мероприятии в красивом весеннем платье с бантами от Carolina Herrera, туфлях-слингбэках на низких каблуках, а в руках держала сумку Furla с красивым цветочным принтом.
Это модель Toni Ballerina Floral, она есть в гардеробе королевы Летиции минимум с 2023 года. Это миниатюрная сумочка из фактурной кожи Ares с цветочным принтом.
Уникальность и оригинальность сумки придает металлическая застежка-закрутка с логотипом Arch на передней части. Внешний задний карман позволяет легко достать личные вещи, а королева Летиция, как известно, носит в своей сумке всего два предмета.
Стоимость такого аксессуара составляет 395 евро, что относит сумку к категории доступной роскоши для королевской особы.