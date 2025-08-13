Очень стильная: Мишель Обама в джинсах и массивных украшениях выступила на мероприятии

Мишель Обама / © Getty Images

Реклама

Мероприятие проводилось в Центре исполнительских искусств в штате Массачусетс, где Мишель вышла на сцену.

Мишель Обама / © Getty Images

61-летняя женщина одела стильно и современно, а ее образ кардинально теперь отличатся от того, что она носила, когда жила в Белом доме. Обама надела джинсы с высокой посадкой, которые дополнял коричневый пояс с пряжкой, а также носила коричневый топ и блузу с принтом и вырезами на рукавах. Волосы бывшей первой леди Америки были заплетены в косички и собраны в высокий хвост.

Мишель Обама / © Getty Images

Особого шика Мишель добавляли украшения, ведь она выбрала массивные изделия — серьги и браслеты-манжеты. Еще одной первой леди, которая любила дополнять образы браслетами-манжетами были Джеки Кеннеди и в ее коллекции драгоценностей были браслеты-манжеты из золота.

Реклама

Украшения якобы подарил Джеки в 1973 году ее второй муж, но надела она их уже после его смерти — 26 августа 1977 года во время вечеринки в Rainbow Room в Нью-Йорке. Жаклин сочетала браслеты с красным длинным платьем без бретелек и массивными серьгами-кольцами.

Жаклин Кеннеди в своих золотых браслетах / © Getty Images