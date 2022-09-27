Очень требовательный босс: бывшие сотрудники короля Чарльза III рассказали о работе с ним

Король Чарльз III еще не короновался, но его уже считают слишком требовательным боссом. Бывшие сотрудники королевского дома рассказали о работе с монархом и поделились некоторыми подробностями о качествах Чарльза.

Говорят, еще до того как Чарльз стал королем, он был очень требовательным боссом. Мог позвонить своим подчиненным в нерабочее время, в праздники и даже на Рождество.

Работа на короля Чарльза не похожа на обычную восьмичасовую работу, поскольку монарх может быть требовательным начальником.

"Он был требовательным в том смысле, что всегда работал. Семь дней в неделю. Никогда не останавливается. В любой момент он может захотеть позвонить вам по какому-то поводу. Работать над его коробками, над его идеями, над его бумагами. Темп довольно напряженный", - рассказывает один из бывших подчиненных короля, пишет express.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ричард Эйлард, личный секретарь короля Чарльза в 1990-х годах, однажды получил телефонный звонок от королевского дворецкого Гарольда Брауна и сказал, что бывший принц Уэльский позвонит ему в 15:00. Однако дворецкий снова позвонил в 15:30 и сказал, что Чарльз вместо этого позвонит в 18:00, и это продолжалось все выходные. Очевидно, что такой темп работы слишком выматывает.

Также говорят, что Чарльз никогда не доволен своей работой и считает, что мог бы сделать ее лучше, достичь большего. Психологи бы сказали, что такой перфекционизм короля связан с его детскими травмами и, возможно, тем фактом, что его мать - королева Елизавета II - была слишком занята работой и не давала того тепла, поддержки любви, которое требовалось ее еще маленьким детям.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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По словам бывшего сотрудника Чарльза, он всегда полон идей и просит людей сделать что-то. А еще обладает невероятной выносливостью.

Выносливость короля – это, безусловно, хорошее качество. Но вот со стрессоустойчивостью все же надо что-то делать. За первую неделю правления король Чарльз III дважды вышел из себя на публике, а потом подданные еще и потроллили монарха за это.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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