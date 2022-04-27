Очень трогательно: бойцы ГСЧС показали, как спасли и приютили кота во время пожара в Харькове

Очень трогательно: бойцы ГСЧС показали, как спасли и приютили кота во время пожара в Харькове

Пока российская армия бомбит украинские города и убивает мирных жителей, украинцы, рискуя жизнями, спасают не только своих близких, но и животных.

Бойцы ГСЧС не оставляют без внимания четвероногих обитателей всех областей Украины, спасая их из самых опасных мест. Ведь для них важна каждая жизнь.

В Instagram ГСЧС Украины появилось очень трогательное видео, в котором запечатлен момент, как пожарный умывает водой рыжего кота, спасенного во время пожара в Харькове.

"На одном из пожаров в Киевском районе Харькова пожарные ГСЧС спасли из задымленного помещения торгового объекта маленького рыженького котика. Его немедленно вынесли на свежий воздух, умыли водичкой и посадили в пожарный автомобиль.

На нем он и уехал в свою новую жизнь – в пожарную часть нести службу вместе со своими спасателями", - гласит подпись под видео.

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