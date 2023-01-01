Очень трогательно: Сара Йоркская опубликовала в новогоднюю ночь пост о королеве Елизавете II

Бывшая жена принца Эндрю почтила память своей свекрови и поделилась фотографией монарха вместе с отрывком из написанного от руки стихотворения под названием "Мы будем скучать за вами, дорогой друг. Когда первоцветы появляются на берегах Виндзора, такие ясные, новые начинания, новые пути, новые радуги, которые нужно увидеть, вы спрятаны в наших сердцах, даже если они разлучены — так что добро пожаловать в 2023 год, зная, что вы свободны. С Новым годом", - говорится в стихотворении.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Подписчики Сары поддержали ее в этом эмоциональном посте и написали много приятных слов в адрес королевы Елизаветы II.

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Отметим, несмотря на то, что Сара и принц Эндрю расстались более 25 лет назад, герцогиня продолжала поддерживать теплые отношения с Ее Величеством королевой. А в 2021 году праздновала Рождество с Елизаветой II и членами ее семьи, чего не бывало прежде, пока был жив принц Филипп. Супруг королевы на дух не переносил Сару Йоркскую.

Сара Йоркская, королева Елизавета II и принц Эндрю / Фото: Getty Images

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