Очень трогательно: собака, оставшаяся в разрушенном доме в Ирпене, радостно встречает украинских военных (видео)

Очень трогательно: собака, оставшаяся в разрушенном доме в Ирпене, радостно встречает украинских военных (видео)

Из-за войны, которую развязала Россия на территории Украины, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома.

К сожалению, некоторые из них бросили своих питомцев дома, и животные неделями сидят в одиночке без еды и воды. Другие же остались одни, потому что их владельцы погибли. Волонтеры во всех горячих точка Украины спасают таких животных, обустраивают их в приютах или находят новых хозяев.

В Сеть попала очень трогательное видео, в котором запечатлен момент, как украинские военные обнаружили в одном из разрушенных домов в Ирпене большую черную собаку. Пес очень рад встрече.

"Видимо, жители оставили ее, когда спасались от обстрелов. Военные забрали собаку с собой и сейчас ищут ее хозяев", - гласит подпись к видео.

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