Очень трогательно: Уильям и Кейт показали новый семейный портрет в честь Дня отца

Фотография ранее не появлялась в прессе и является частью семейного архива пары.

Ежегодно во многих странах мира в третье воскресенье июня отмечают День отца. По этому поводу принц и принцесса Уэльские поделились с поклонниками трогательным фото из личного архива.

На снимке, автором которого является фотограф Милли Пилкингтон, запечатлен принц Уильям с тремя своими детьми: 9-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи. Семейство сидит обнявшись на скамейке, подаренной королеве Елизавете на 90-летие в 2016 году.

Также стоит отметить, что Уильям и дети одеты в одном стиле, поскольку на них всех наряды в голубых оттенка. Наследник престола был в рубашке и синих штанах, Шарлотта в милом платье в цветочный принт от Rachel Riley и кардигане (этот наряд принцесса уже носила ранее), Джордж в клетчатой рубашке и джинсах, а шалун Луи в голубом шерстяном свитере от бренда Lallie London с узором на горловине, который он носил с синими шортами.

Автор фотографии - Милли Пилкингтон. На снимке запечатлен принц Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Также одной ранее не опубликованой фотографией пара поделилась в Instagram.

Вероятно, снимки являются частью фотосессии, которые семья показывала по случаю дня рождения младшего сына Луи. Тогда мальчик был запечатлен в садовой тачке заполненной травой и сорняками, которую везла его мама Кейт.

Автор фотографии - Милли Пилкингтон. На снимке запечатлен принц Луи и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

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