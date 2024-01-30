Очередная неудача для Меган и Гарри: компания Сассекских осталась без босса

Менеджер Archewell Productions, компании, которую Гарри и Меган основали в 2020 году для создания телевизионных программ и фильмов, уволился.

Беннетт Левин, который был назначен менеджером Archewell в 2022 году, покинул компанию в этом месяце. Когда в 2021 году его назначили координатором бизнеса, его назначение было воспринято самым откровенным поклонником Сассекских Омидом Скоби как признак того, что Archewell представляет собой "улей активности, которая продолжает расти", пишет Daily Mail. Беннет работал над документальным сериалом "Гарри и Меган", который Archewell продюсировал совместно с Netflix и был выпущен в 2022 году.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Свой уход господин Левин подтверждает в сообщении своим контактам в социальных сетях. "Я рад сообщить, что начинаю новую должность в Cinetic Media", — говорит он о своей новой работе в американской компании по финансированию и прокату фильмов.

Также сейчас в СМИ активно ходят слухи о том, что стриминговый сервис Netflix может не продлевать контракт с Archewell. Американский потоковый гигант заплатил Сассекским, по слухам, 80 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году в рамках сделки, срок действия которой истекает в 2025 году.

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл прилетали на Ямайку, где посетили показ фильма "Боб Марли: Одна любовь". Это был их первый публичный выход в свет в новом 2024 году.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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