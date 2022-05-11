Очередной скандал в семье: княгиня Шарлин поставила мужу условие, и он готов его выполнять

Говорят, дыма без огня не бывает, вот и в союзе принцессы Монако Шарлин и ее мужа князя Альбера II уже давно все непросто. Во французских СМИ появилась информация о том, что княгиня буквально вынудила своего мужа подписать с ней контракт, согласно которому она будет выполнять свои королевские обязанности и получать за это приличное вознаграждение.

Князь Монако Альбер II подписал "сверхконфиденциальный контракт" о выплате своей жене Шарлин более 10 миллионов фунтов стерлингов в год за выполнение ее королевских обязанностей.

Французский журнал Voici сообщил, что 64-летний князь согласился сделать все возможное для того, чтобы и дальше демонстрировать на публике свой "крепкий брак" с Шарлин и чтобы его жена продолжала сопровождать его на публичных мероприятиях.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

В марте прошлого года, после почти годовалого отсутствия на публике, Шарлин вернулась в Монако. 30 апреля она даже приняла участие вместе с мужем и детьми в автопробеге Monaco E-Prix, а 7 мая семья посетила турнир по регби Sainte Devote. И вот оказалось, что принцесса вернулась к выполнению своих обязанностей не просто так, а за приличный гонорар. Условия контракта включают в себя выплату Альбертом Шарлин 12 миллионов евро (10,2 миллиона фунтов стерлингов) в год за ее работу, утверждает издание.

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Королевский дворец в Монте-Карло отказывается обсуждать конкретные финансовые договоренности, но княжество выплачивает около 40 миллионов фунтов стерлингов в год на покрытие текущих расходов учреждения.

Члены королевской семьи, однако, не получают зарплату, а это означает, что Шарлин будет зависеть от Альберта в плане собственных расходов.

"Она пережила очень трудные времена, поэтому Шарлин имеет смысл попытаться обеспечить себе гарантированный доход", - говорят источники, приближенные ко дворцу.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Напомним, практически весь прошлый год Шарлин и Альберта редко видели вместе, так как в прошлом году она провела около 10 месяцев в Южной Африке, а после возвращения в Монако почти сразу же отправилась на лечение в Швейцарию.

Заключение контракта явно свидетельствует о том, что Альбер II сделает все возможное, чтобы избежать развода и продолжит уверять журналистов, что в их с Шарлин семье все в порядке.

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