Очевидцы были потрясены: принцесса Беатрис с семьей была замечена на рейсе бюджетной авиакомпании

Не все королевские особы летают приватными джетами, как Меган и Гарри. Внучка королевы Елизаветы II – принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци были замечены на рейсе бюджетной авиакомпании.

В минувшие выходные принцесса Йоркская Беатрис, ее муж Эдоардо вместе с маленькой дочерью Сиенной возвращась из отпуска в Испании. Как пишет Express супругов видели на рейсе компании Wizz Air, возвращающемся из Малаги в аэропорт Гатвик в Лондоне в субботу.

Принцесса Беатрис с мужем Эдо / Фото: Getty Images

Источники, которые видели пару поделились своими впечатлениями: "Я был так потрясен, увидев, что принцесса Беатрис летит на Wizz Air", "Она путешествовала со своей семьей, и у нее было с собой детское автокресло".

Тем не менее, принцесса Беатрис по-прежнему питает слабость к дорогим поездкам. Ранее в этом году ее видели с мамой Сарой Фергюсон и сестрой принцессой Евгенией на склонах горнолыжного курорта в Вербье, в Швейцарии и шале там стоят очень дорого. Впрочем принцесса Йоркская девушка не бедная, к тому же замужем за итальянским аристократом и бизнесменом.

Принцесса Беатрис с мужем Эдо / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают члены королевской семьи.

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