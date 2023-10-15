Очевидцы рассказали, как вела себя принцесса Кейт во время разрыва отношений с принцем Уильямом

Это было в канун 2007 года, именно тогда Кейт и Уильям серьезно поссорились и это произошло спустя четыре года после начала их отношений.

Этот разрыв отношений был неожиданным и для королевских поклонников и для самой Кейт. А происходило это в канун Нового года, который принц Уильям отказался проводить с семьей Миддлтон.

В тот день Кэтрин была в офисе, когда раздался звонок на ее мобильный телефон. Как вспоминают некоторые ее бывшие коллеги, Кэтрин вышла на улицу, чтобы поговорить, пишет express. Она ходила по автомобильной стоянке и было видно, что их разговор не из приятных.

"Было ясно, что это был Уильям, и это определенно была размолвка. Некоторые заметили это, потому что это довольно необычный поступок. Она намеренно вышла на улицу, чтобы ответить на звонок, потому что не хотела, чтобы ее подслушали. Кейт ходила взад и вперед и выглядела расстроенной, как будто ссорилась. Но она не плакала", - рассказал кто-то из бывших коллег принцессы.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

К когда она вернулась в офис, то ничего не сказала и исчезла на остаток дня. Очень по-королевски - никогда не жалуйся, ничего не объясняй.

"В то время мы ничего об этом не думали. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что этот звонок определенно был размолвкой между девушкой и парнем", - добавляет очевидец.

Ранее мы рассказывали, как этот разрыв прокомментировала сама Кейт и ее на тот момент жених Уильям в 2010 году, когда давали интервью в честь своей помолвки.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

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