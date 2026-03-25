Очищалась дымом: фотографы запечатлели, как Урсула фон дер Ляйен участвовала в церемонии курения аборигенов

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом приехала в Австралию. Там она встретилась с генерал-губернатором Австралии Самантой Мостин — они сфотографировались вместе в Адмиралтейском доме в Сиднее.

Урсула фон дер Ляйен и Саманта Мостин / © Associated Press

Урсула также приняла участие в традиционной церемонии курения аборигенов — это древний обряд очищения, во время которого старейшины сжигают специфические местные растения, создавая густой дым. Дым символизирует очищение от негативной энергии, исцеление и защиту. Такой обряд обычно проводят в начале важных мероприятий, при рождении или для почтения памяти.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Фотографы запечатлели, как политик была окутана дымом и «очищалась» им.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

А еще руководительнице Еврокомиссии показали диджериду — один из древнейших духовых музыкальных инструментов в мире, изобретенный аборигенами Австралии. Изготовлен он из ствола эвкалипта.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Фон дер Ляйен в этот день предстала в мятном однобортном жакете без пуговиц и блузке с драпировкой в тон. Верх она скомбинировала с классическими черными брюками со стрелками, черными плотными чулками и черными кожаными туфлями с металлическими пряжками и на устойчивых каблуках.

Урсула фон дер Ляйен и Саманта Мостин / © Associated Press

Аутфит Урсула завершила аккуратной укладкой, нежным макияжем, серьгами гвоздиками и жемчужным ожерельем.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен появилась на саммите ЕС в жакете цвета индиго.