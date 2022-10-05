Оделась не по погоде: королева Матильда в синем костюме приехала с мужем в Германию

49-летняя королева Матильда удивила выбором наряда для этого визита. Королевская особа появилась на встрече с несколькими высокопоставленными особами в ярко-синем костюме. Наряд Матильды состоял из асимметричной блузы без рукавов и широких брюк со стрелками, сатиновых туфель-лодочек на каблуках и миниатюрного серебристого клатча. Похоже, королева надела слишком легкий костюм не по погоде.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Прическа и макияж и Ее Величества не отличались от тех, которые Матильда делает обычно. А вот на серьги мы обратили внимание. Серьги-клипсы в виде ромбов переливались камнями и сверкали при вспышках фотокамер. Также из украшений на королеве был золотой браслет, часы и кольцо на пальце.

Ее муж - король Филипп - был в темно-синем костюме, к которому подобрал синий галстук с принтом и белую рубашку.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

В прошедшие выходные, напомним, королевская чета вместе со старшей дочерью принцессой Елизаветой посетили парад голубых беретов в Королевской военной академии в Брюсселе. Там королева Матильда появилась в аутфите теплых осенних цветов.

Королева Матильда и король Филипп с дочерью принцессой Елизаветой / Фото: Getty Images

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