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Оделась с мамой в одном цвете: принцесса Шарлотта блистала в бирюзовом платье на параде
Юная принцесса выглядела мило и очаровательно, а также дополнила образ особой деталью, которая напоминала о королеве Елизавете II.
10-летняя принцесса Шарлотта уже традиционно появилась на параде Trooping The Colour — торжественном мероприятии в честь официального дня рождения британского монарха. Девочка появилась на торжестве в нежном платье с короткими рукавами и маленьким бантиком на горловине.
На талии платье Шарлотты украшал белый пояс. Образ юной принцессы дополняли белые туфли в стиле Мэри Джейн, а также милая прическа — ее волосы были заплетены в два колоска и соединены сзади бантиком в тон платья.
Наряд девочки отлично сочетался с платьем ее мамы — принцессы Кейт — от бренда Catherine Walker.
Также платье Шарлотты украшал трогательный аксессуар — маленькая брошь в виде подковы, которую она ранее уже надевала на прощание с королевой Елизаветой II.