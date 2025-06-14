Оделась с мамой в одном цвете: принцесса Шарлотта блистала в бирюзовом платье на параде

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

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10-летняя принцесса Шарлотта уже традиционно появилась на параде Trooping The Colour — торжественном мероприятии в честь официального дня рождения британского монарха. Девочка появилась на торжестве в нежном платье с короткими рукавами и маленьким бантиком на горловине.

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

На талии платье Шарлотты украшал белый пояс. Образ юной принцессы дополняли белые туфли в стиле Мэри Джейн, а также милая прическа — ее волосы были заплетены в два колоска и соединены сзади бантиком в тон платья.

Принцесса Кейт и ее дети: Джордж, Шарлотта и Луи / © Getty Images

Наряд девочки отлично сочетался с платьем ее мамы — принцессы Кейт — от бренда Catherine Walker.

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Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Также платье Шарлотты украшал трогательный аксессуар — маленькая брошь в виде подковы, которую она ранее уже надевала на прощание с королевой Елизаветой II.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images