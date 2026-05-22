Общество
142
1 мин

Оделась в стиле бохо: герцогиня Эдинбургская Софи сходила на интересное мероприятие

Любимая невестка королевы Елизаветы II продемонстрировала красивый образ.

Юлия Каранковская
Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская посетила открытие выставки графства Девон в Вестпойнте. Это было трехдневное празднование сельского хозяйства и еды, которое объединило традиции, развлечения и чемпионаты по животноводству.

Герцогиня Эдинбургская встретилась с фермерами, экспонентами, волонтерами и членами сельской общины.

Она давно поддерживает британское сельское хозяйство и подобные организации через свою работу с сельскохозяйственными обществами и благотворительными организациями. Она также встретилась с давними сторонниками выставки и представителями организаций, связанных с производством продуктов питания.

Надела она на мероприятие ансамбль в бохо-стиле, ведь соединила длинную юбку с принтом, вельветовый жакет и белую блузку с рюшами. Ее аксессуары были коричневого цвета и прекрасно вписывались в стиль.

Ранее ее заметили, когда она управляла повозкой на конном шоу. Королевское конное шоу состоялось в Виндзоре, в Гоум-парке.

