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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Оделась в унисон с Камиллой: принцесса Анна сходила на садовую вечеринку в Эдинбурге

Королевская принцесса Анна посетила садовую вечеринку короля Чарльза во Дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Король и королева посещают Шотландию, чтобы отметить Королевскую неделю. Чарльз III принял участие в церемонии передачи ключей и провел церемонию инвеституры ранее во вторник.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Также состоялась садовая вечеринка, которую посетила и принцесса Анна. 74-летняя королевская принцесса вышла на публику в синем коротком жакете с золотыми пуговицами, платье длины миди с цветочным принтом, дополнив образ соответствующей шляпой с перьями и жемчужным ожерельем из двух нитей на шее и синими камнями. Также Анна надела серьги с сапфирами, сделала свою любимую прическу «улей», прикрепила брошь к жакету и сделала макияж. Она была в синих перчатках и в руке держала маленькую кожаную черную сумку, которая подходила к туфлям на невысоких каблуках.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Известно, что принцесса Анна останется в Шотландии со своим братом и невесткой в ​​течение следующих двух дней, поскольку у нее запланировано еще несколько мероприятий.

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