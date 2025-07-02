Оделась в унисон с Камиллой: принцесса Анна сходила на садовую вечеринку в Эдинбурге

Принцесса Анна / © Getty Images

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Король и королева посещают Шотландию, чтобы отметить Королевскую неделю. Чарльз III принял участие в церемонии передачи ключей и провел церемонию инвеституры ранее во вторник.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Также состоялась садовая вечеринка, которую посетила и принцесса Анна. 74-летняя королевская принцесса вышла на публику в синем коротком жакете с золотыми пуговицами, платье длины миди с цветочным принтом, дополнив образ соответствующей шляпой с перьями и жемчужным ожерельем из двух нитей на шее и синими камнями. Также Анна надела серьги с сапфирами, сделала свою любимую прическу «улей», прикрепила брошь к жакету и сделала макияж. Она была в синих перчатках и в руке держала маленькую кожаную черную сумку, которая подходила к туфлям на невысоких каблуках.

Принцесса Анна / © Getty Images

Известно, что принцесса Анна останется в Шотландии со своим братом и невесткой в ​​течение следующих двух дней, поскольку у нее запланировано еще несколько мероприятий.

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