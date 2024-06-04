Оделась ярко: Джилл Байден пришла поддержать на суде пасынка, которому грозит 25 лет тюрьмы

72-летняя Джилл Байден пришла поддержать своего пасынка - 54-летнего Хантера Байдена - сына мужа от первого брака. С его отцом - нынешним президентом США - Джилл познакомилась 1975 году, когда Хантеру было всего 5 лет, поэтому, по сути, она его вырастила, как родного ребенка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На слушание первая леди решила надеть яркий наряд василькового оттенка, который представлял из себя костюм-тройку с брюками, топом и жакетом. Ее образ дополнили слингбэки от Valentino пудрового оттенка, а также небольшая сумка на ремешке-цепочке от бренда Ralph Lauren.

Джилл Байден сделала любимую объемную укладку и простой макияж.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президента на слушании не было, хотя ранее он заявил, сообщает BBC, что любит сына и поддерживает, но в письменном заявлении, распространенном перед началом процесса сказал, что не хочет комментировать судебные разбирательства. Ожидается, что суд будет продолжаться от одной до двух недель, Хантера обвиняют в незаконном хранении оружия - в 2018 году он, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra 38, солгал, будто не употребляет наркотики. Также в октябре того же года он в течение 11 дней хранил оружие, находясь в наркотической зависимости.

Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем федеральным пунктам обвинения: два - в даче ложных показаний и одно - в незаконном хранении оружия. Это первый судебный процесс в истории Соединенных Штатов против сына или дочери действующего президента страны.

Хантер Байден / Фото: Associated Press

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