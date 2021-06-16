Оделись по дресс-коду: принц Эдвард и графиня Уэссекской посетили скачки в Аскоте

Это не только одно из главных спортивных событий Великобритании, но и довольно необычный показ мод.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса традиционные королевские скачки в Аскоте были отменены, но, поскольку в 2021-м ситуация начинает налаживаться, одноименный ипподром в Беркшире опять открыл свои двери для гостей. Безусловно, скачки являются одним из главных зрелищ на этом мероприятии, но прославила на весь мир их мода.

На протяжении многих лет женщины появляются на Royal Ascot в ярких, эффектных и необычных нарядах длиной не выше колен, а главным атрибутом их образа должны быть шляпки. Мужчины также должны придерживаться строгого дресс-кода и быть ни в чем ином, как во фраке, жилетке, ботинках и цилиндре.

Одними из самых ярых любителей этих скачек являются члены британской королевской семьи и сама королева Елизавета. Во второй день скачек младший сын монарха принц Эдвард прибыл на мероприятие со своей женой графиней Уэссекской Софи. Оба были при полном параде, а вот графиня отличилась выбором шляпки, которая была довольно оригинальной, ведь ее украшали страусиные перья нежного оттенка.

Софи, графиня Уэссекская и принц Эдвард / Getty Images

Также на графине была белая блуза с V-образным декольте и длинным рукавом, которую она сочетала с длинной юбкой с цветастым принтом, туфлями-лодочками и клатчем. На шее у нее висела цепочка с огромной жемчужиной.

Софи, графиня Уэссекская / Getty Images

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Royal Ascot 2021 (10 фото)

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