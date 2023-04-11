Оделись в цветах украинского флага: королева Максима и Брижит Макрон встретились в Амстердаме

Президент Франции Эммануэль Макрон начал двухдневный государственный визит в Нидерланды. Вместе с ним приехала и супруга – первая леди Брижит Макрон.
Президентскую чету в Амстердаме сегодня приветствовал король Виллем-Александр и королева Максима. Королева и первая леди выглядели эффектно, облачившись в наряды, которые вместе напоминали украинский флаг.
51-летняя королева Максима была в насыщенно-желтом пальто с поясом на талии, подобрав в тон туфли-лодочки на каблуках из замши, головной убор и даже клатч. Ее Величество была также в перчатках из сетки.
Она собрала белокурые волосы в низкий пучок, сделала легкий дневной макияж и надела серьги-висюльки с камнями. Также на ее пальто была пришпилена миниатюрная брошка в виде сине-желтого банта.
69-летняя Брижит Макрон была в синем лаконичном пальто с замком посередине и карманами на замках под грудью, в тон которому подобрала платье средней длины и обула кожаные туфли-лодочки с золотым декором на высоких каблуках. У Брижит была ее фирменная укладка, она также сделала насыщенный макияж глаз и немного подчеркнула губы.
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