Оделись в цветах украинского флага: королева Максима и Брижит Макрон встретились в Амстердаме

Президентскую чету в Амстердаме сегодня приветствовал король Виллем-Александр и королева Максима. Королева и первая леди выглядели эффектно, облачившись в наряды, которые вместе напоминали украинский флаг.

Брижит Макрон и королева Максима / Фото: Associated Press

51-летняя королева Максима была в насыщенно-желтом пальто с поясом на талии, подобрав в тон туфли-лодочки на каблуках из замши, головной убор и даже клатч. Ее Величество была также в перчатках из сетки.

Она собрала белокурые волосы в низкий пучок, сделала легкий дневной макияж и надела серьги-висюльки с камнями. Также на ее пальто была пришпилена миниатюрная брошка в виде сине-желтого банта.

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

69-летняя Брижит Макрон была в синем лаконичном пальто с замком посередине и карманами на замках под грудью, в тон которому подобрала платье средней длины и обула кожаные туфли-лодочки с золотым декором на высоких каблуках. У Брижит была ее фирменная укладка, она также сделала насыщенный макияж глаз и немного подчеркнула губы.

Брижит Макрон и королева Максима, Эммануэль Макрон и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

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