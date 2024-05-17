Оделись в национальные костюмы: королевская семья Норвегии на праздничном мероприятии

17 мая отмечается Национальный день Норвегии.
По этому случаю наследная принцесса Метте-Марит ее дочь и наследница престола - принцесса Ингрид Александра и наследный принц Хокон присутствовали на специальном праздничном параде в своей резиденции Скаугум недалеко от Осло.
Ежегодно 17 мая норвежцы надевают национальную одежду и устраивают праздничные шествия.
Члены королевской семьи совместно с королем Харальдом V и королевой Соней также приветствовали подданых с балкона дворца в Осло.
Снимками с торжеств поделились и в официальном аккаунте королевского норвежского дома.
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