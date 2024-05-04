Оделись в похожие наряды: принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи посетили мероприятие в Виндзоре

Младший из детей королевы Елизаветы принц Эдвард и его супруга герцогиня Эдинбургская Софи посетили Виндзорскую конную выставку.

Эта выставка на протяжении многих лет была одним из самых любимых мероприятий Елизаветы, которое она старалась не пропускать и всегда с большим энтузиазмом наблюдала за шоу.

После смерти королевы в 2022 году члены семьи продолжили посещать выставку в ее честь. Так сегодня, 4 мая, в четвертый день этого мероприятия, супруги Эдинбургские, вместе с детьми, пришли опять понаблюдать за шоу и немного отдохнуть.

Софи надела синее платье с рюшей на подоле, которое носила в сочетании с замшевым жакетом и коричневыми сапогами. Дополняли ее наряд коричневая сумка и нежная цепочка с золотой подвеской.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Также под прицел фотографов попал и принц Эдвард, который надел синие брюки, рубашку и любимый пиджак в клетку.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская приезжала в Украину и побывала в Буче, Ирпене и Киеве. Она стала первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину с момента начала российского вторжения.

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