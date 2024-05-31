Оделись в похожие платья: кронпринцесса Виктория с дочерью Эстель и мужем сходили в парк

Шведская наследная семья вышла в свет почти в полном составе.

Кронпринцесса Виктория со своим мужем кронпринцем Даниэлем и дочерью принцессой Эстель отправилась посетить новую инсталляцию в Парке скульптур принцессы Эстель в Юргордене, названном в честь 12-летней будущей королевы Швеции, чтобы увидеть открытие новой инсталляции "Внутренний поток жизни" итальянского художника Джузеппе Пеноне.

Кронпринцесса Виктория и ее дочь принцесса Эстель надели похожие платья-рубашки, которые сочетали с босоножками на платформах. Платье Виктории было подтянуто в талии широким поясом и с узором на подоле. Летний лук наследница шведского трона дополнила белым клатчем Bottega Veneta, собрала волосы не в привычный пучок, а в хвост, надела серьги-перья, браслет и часы на запястье, а также сделала легкий макияж.

Принцесса Эстель надела более короткое платье в цветочный принт и с рюшами. Обула молочные босоножки на ровной платформе, а также серьги в виде сердец, а часть волос собрала заколкой. Кронпринц был в темном костюме в полоску, белой рубашке и синем галстуке.

Кронпринцесса Виктория, принцесса Эстель и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Парк скульптур принцессы Эстель был построен королевской четой в 2019 году в рамках инициативы страны по развитию культурной деятельности и повышению доступности современного искусства.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из нынешних принцесс предстоит в будущем взойти на трон.

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