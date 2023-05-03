Оделись в унисон: Чарльз и Камилла появились на публике в похожих образах

Король Чарльз и королева Камилла в преддверии своей коронации нанесли визит в Вестминстер-холл в Вестминстерском дворце.

Монарх и его супруга встретились со спикером Палаты лордов лордом Макфоллом из Алклуита и спикером Палаты общин Линдси Хойл. Во время этого выхода Чарльз и Камилла продемонстрировали почти идентичный оттенок королевского синего цвета в своих образах.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летняя королева Камилла в платье с v-образным вырезом и длинными рукавами, а король Чарльз надел костюм в тон наряда супруги. В руках королева держала синюю сумку от Chanel и была обута в любимые замшевые туфли-лодочки от Eliot Zed.

Образ свой Ее Величество дополнила сдержанными золотыми серьгами и цепочкой с двумя подвесками-монетами. На запястьях у нее был браслет Van Cleef & Arpels и часы на черном кожаном ремешке. Прическа была классической, а макияж сдержанным.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

На днях стилист по волосам королевы Камиллы рассказала, какую прическу на королеве стоит ожидать в день ее коронации.

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