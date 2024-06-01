Оделись в унисон: элегантные Чарльз и Камилла на конных соревнованиях

Король Чарльз III и королева Камилла посетили фестиваль Дерби на ипподроме Эпсом в графстве Суррей.

Супруги отправились на мероприятие, чтобы увидеть состязание своей лошади Трежер, выведенной королевой Елизаветой II, занявшем 11-е место из 12 лошадей, участвовавших в забеге.

Также королевская чета вручила трофей Кубка Коронации победителю гонки, британскому жокею Райану Муру.

Королева Камилла была в небесно-голубом костюме, а сверху набросила бежевый тренч, надела молочно-белую шляпу с голубой лентой, туфли в тон на каблуках, кожаные перчатки, а в руках держала небольшую сумку. Из украшений на Ее Величестве были жемчужные серьги-висюльки и жемчужное колье с бриллиантовой застежкой. Безупречная укладка завершала образ королевы.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз тоже надел тренч под которым у него был светло-серый костюм, белая рубашка и галстук в принт зебры. Король любит носить галстуки с забавными принтами, вероятно, он понимает, что это является изюминкой его образов.

Напомним, королева Елизавета была страстной любительницей лошадей и заводчиком скаковых лошадей, ее сын и невестка продолжают традицию посещать ежегодные Дерби.

Королева Елизавета II верхом на лошади / Фото: Getty Images

Напомним, 14 июня в Лондоне состоится парад Trooping the Color в честь дня рождения короля, Букингемский дворец сообщил, появится ли на нем принцесса Кейт.

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