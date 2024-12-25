Оделись в унисон: принцесса Кейт и королева Камилла появились в Сандрингеме в похожих аутфитах

Принц Уильям и принцесса Уэльская присоединились к королю Чарльзу на рождественской службе в Сандрингеме.

Кейт и Уильям вместе с тремя детьми – принцами Джорджем и Луи, а также с дочерью принцессой Шарлоттой прибыли в Норфолк, где находится поместье, практически за неделю до Рождества.

Это связано с тем, что у детей Уэльских в школе начались каникулы. Поэтому семья решила уединиться в своем доме Анмер-холле, который также находится в Норфолке.

Принц и принцесса Уэльские в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Сегодня Кейт, Уильям и дети присоединились к королю и королеве на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины.

Кэтрин надела зеленое пальто, сшитое Сарой Бертон для Alexander McQueen, ее образ дополняла соответствующая шляпа и клетчатый шарф в сине-зеленую клетку, в руках она держала маленькую кожаную сумку на короткой ручке. Принцесса сделала легкий дневной макияж и распустила волосы, а у нее в ушах сверкали серьги-висюльки с бриллиантами.

Принцесса Кейт и королева Камилла / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в темном пальто, синих брюках и белой рубашке. Он держал за руку дочь принцесса Шарлотту, а рядом с ней по обе стороны шли ее братья – старший принц Джордж и младший принц Луи.

Принц и принцесса Уэльские в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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