Оделись в унисон: принцесса Кейт и королева Камилла появились в Сандрингеме в похожих аутфитах

Принц Уильям и принцесса Уэльская присоединились к королю Чарльзу на рождественской службе в Сандрингеме.
Кейт и Уильям вместе с тремя детьми – принцами Джорджем и Луи, а также с дочерью принцессой Шарлоттой прибыли в Норфолк, где находится поместье, практически за неделю до Рождества.
Это связано с тем, что у детей Уэльских в школе начались каникулы. Поэтому семья решила уединиться в своем доме Анмер-холле, который также находится в Норфолке.
Сегодня Кейт, Уильям и дети присоединились к королю и королеве на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины.
Кэтрин надела зеленое пальто, сшитое Сарой Бертон для Alexander McQueen, ее образ дополняла соответствующая шляпа и клетчатый шарф в сине-зеленую клетку, в руках она держала маленькую кожаную сумку на короткой ручке. Принцесса сделала легкий дневной макияж и распустила волосы, а у нее в ушах сверкали серьги-висюльки с бриллиантами.
Принц Уильям был в темном пальто, синих брюках и белой рубашке. Он держал за руку дочь принцесса Шарлотту, а рядом с ней по обе стороны шли ее братья – старший принц Джордж и младший принц Луи.
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