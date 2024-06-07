Оделись в унисон: стильная Елена Зеленская с мужем-президентом за руку на памятном мероприятии в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена посетили торжественные мероприятия во Франции, приуроченные к 80-й годовщине операции "Дня Д".

6 июня, в Нормандии отмечается 80-летняя годовщина, посвященная высадке десанта и операции "Оверлорд" или операции "Дня Д" в 1944 году во время Второй мировой войны. Это была стратегическая операция западных союзников по антигитлеровской коалиции, по высадке войск в Нормандии, начавшаяся рано утром 6 июня 1944 года и закончившаяся 25 августа 1944 года, после чего союзники пересекли реку Сену, освободили Париж и продолжили наступление к французско-германской границе.

Владимир и Елена Зеленские в Нормандии / Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили памятное мероприятие на пляже Омаха в Нормандии.

Зеленский был в черном свитшоте с Гербом Украины на груди и брюках цвета хаки, Елена надела блузку цвета хаки с бантом на шее и черный брючный костюм в сочетании с кожаными остроносыми туфлями на каблуках. Зеленская завершила образ лаконичной прической и легким макияжем, надела небольшие золоте серьги и золотую брошку прикрепила к жакету. У нее на пальце сверкало обручальное кольцо с бриллиантами, а ногти были накрашены светлым лаком.

Владимир и Елена Зеленские в Нормандии / Фото: Associated Press

Первая леди удачно подобрала наряд под лук мужа, они прекрасно гармонировали друг с другом, когда шли красной дорожкой, держась за руки.

Владимир и Елена Зеленские в Нормандии / Фото: Associated Press

"Сегодня вместе с Президентом Украины @zelenskyy_official во время нашего визита во Францию ​​имеем честь приобщиться к этому великому событию. Сейчас, через 80 лет, когда Украина противостоит новому нацизму, высадка союзников в Нормандии приобретает новое символическое значение, напоминая миру о важности совместных действий в борьбе со злом. Только так вместе его можно победить", - написала Елена Зеленская в своем Instagram.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, Владимир и Елена Зеленские в Нормандии / Фото: Associated Press

На мероприятии их приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон. Также его посетила королевская чета Британии – король Чарльз и королева Камилла.

Брижит Макрон, Владимир и Елена Зеленские, Эммануэль Макрон в Нормандии / Фото: Associated Press

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