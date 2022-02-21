Один аксессуар на двоих: Сара Йоркская пришла на вечеринку с клатчем своей дочери - принцессы Беатрис

Один аксессуар на двоих: Сара Йоркская пришла на вечеринку с клатчем своей дочери - принцессы Беатрис

На прошлой неделе Сара Йоркская посетила вечеринку Джоан Коллинз, которую известная актриса организовала в лондонском отеле Claridge's.

Сара была среди приглашенных звезд. На пати она приехала в черном лаконичном платье с брошью на талии и с прозрачными рукавами, подобрав к нему черные замшевые туфли на скрытой платформе и каблуках. В руках герцогини был черный клатч, на запястье – часы и браслет, на шее – цепочка, а в ушах – серьги-висюльки. Сара сделала макияж с акцентом на глаза и заколола часть волос заколкой сзади.

Сара Йоркская / Getty Images

Похоже, этот черный клатч Сара позаимствовала в гардеробе своей старшей дочери принцессы Беатрис. С ним принцесса Йоркская посещала вечеринку Vogue and Tiffany & Co в клубе Аннабель после церемонии награждения EE British Academy Film Awards в Королевском Альберт-Холле 18 февраля 2018 года в Лондоне. Впрочем, даже если Беатрис и одолжила маме клатч – это совсем не удивительно, поскольку у них очень теплые отношения.

Принцесса Беатрис с этим же клатчем / Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали, как Сара Йоркская и принцесса Беатрис носили золотой бант на платьях в разные годы и на разных платьях, разумеется.

Сара Йоркская и ее старшая дочь принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо / Associated Press

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