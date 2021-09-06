Один другого ярче: королева Максима продемонстрировала новый аутфит на публике

Король и королева Нидерландов активно включились в работу с началом нового осеннего сезона.

Королева-консорт Максима и ее супруг король Виллем-Александр вместе со старшей дочерью и наследницей принцессой Катариной-Амалией посетили автодром Зандвоорт. Там проходит 13-й этап Формулы-1 в сезоне 2021 года, Гран-при Нидерландов.

Королева Максима и король Виллем-Александр и их дочь Катарина-Амалия / Getty Images

Также читайте В голубом платье и с крокодиловым клатчем: как королева Максима с мужем приветствовала олимпийцев

Судя по легкому платью королевы Максимы погода была отличной. На Ее Величестве было оранжевое платье с принтом и обувь на платформе, а также наброшен оранжевый шарф на шее. Королева была в маске, в солнцезащитных очках, а из украшений надела несколько браслетов и серьги в ушах.

Король был одет в костюм и светло-голубую рубашку, а их дочь была в красном удлиненном жакете, под которым мерцала блузка со стразами. 17-летняя девушка тоже была в маске, а белокурые волосы распустила.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Также королевская чета посетила открытие культурного центра Amare в Гааге. Там королева Максима появилась в другом ярком платье цвета морской волны и босоножках на шпильках.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Читайте также: Девочка выросла: дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра уехала из королевского дворца

Королева Нидерландов Максима (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку