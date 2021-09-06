Один другого ярче: королева Максима продемонстрировала новый аутфит на публике

Король и королева Нидерландов активно включились в работу с началом нового осеннего сезона.
Королева-консорт Максима и ее супруг король Виллем-Александр вместе со старшей дочерью и наследницей принцессой Катариной-Амалией посетили автодром Зандвоорт. Там проходит 13-й этап Формулы-1 в сезоне 2021 года, Гран-при Нидерландов.
Судя по легкому платью королевы Максимы погода была отличной. На Ее Величестве было оранжевое платье с принтом и обувь на платформе, а также наброшен оранжевый шарф на шее. Королева была в маске, в солнцезащитных очках, а из украшений надела несколько браслетов и серьги в ушах.
Король был одет в костюм и светло-голубую рубашку, а их дочь была в красном удлиненном жакете, под которым мерцала блузка со стразами. 17-летняя девушка тоже была в маске, а белокурые волосы распустила.
Также королевская чета посетила открытие культурного центра Amare в Гааге. Там королева Максима появилась в другом ярком платье цвета морской волны и босоножках на шпильках.
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