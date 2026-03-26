Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Общество
136
1 мин

Один фасон, но два разных образа: принцесса Кейт и королева Рания в платьях с длинными рукавами

Две представительницы королевских семей — британская принцесса Кейт и королева Иордании Рания — выбрали для банкетов изысканные вечерние платья от бренда Andrew Gn. Их платья хоть и были от одного дизайнера, но демонстрировали два совершенно разных взгляда на стиль.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Кейт и королева Рания

Королева Иордании Рания и принцесса Уэльская, обе выбрали Andrew Gn, когда представляли свои страны на важных дипломатических сценах, но это были совершенно разные интерпретации одной и той же дизайнерской идеи.

Рания на банкете в честь короля и королевы Швеции, который состоялся еще в 2022 году, выбрала платье фиолетового оттенка с длинными рукавами, высокой горловиной и плиссировкой. Свой образ королева дополнила клатчем от Bottega Veneta. От тиары Ее Величество отказалась, но сделала акцентом в своем образе широкий пояс с пряжкой.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Принцесса Кейтже надела зеленое платье с легкими рукавами, мелкими складками и высокой горловиной. Изумрудный образ она дополнила своей любимой тиарой с бриллиантами и жемчугом, которая называется «Узелки любви», гламурным клатчем, туфлями от Manolo Blahnik и роскошными серьгами из королевской коллекции драгоценностей.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

