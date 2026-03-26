Один фасон, но два разных образа: принцесса Кейт и королева Рания в платьях с длинными рукавами
Две представительницы королевских семей — британская принцесса Кейт и королева Иордании Рания — выбрали для банкетов изысканные вечерние платья от бренда Andrew Gn. Их платья хоть и были от одного дизайнера, но демонстрировали два совершенно разных взгляда на стиль.
Рания на банкете в честь короля и королевы Швеции, который состоялся еще в 2022 году, выбрала платье фиолетового оттенка с длинными рукавами, высокой горловиной и плиссировкой. Свой образ королева дополнила клатчем от Bottega Veneta. От тиары Ее Величество отказалась, но сделала акцентом в своем образе широкий пояс с пряжкой.
Принцесса Кейтже надела зеленое платье с легкими рукавами, мелкими складками и высокой горловиной. Изумрудный образ она дополнила своей любимой тиарой с бриллиантами и жемчугом, которая называется «Узелки любви», гламурным клатчем, туфлями от Manolo Blahnik и роскошными серьгами из королевской коллекции драгоценностей.