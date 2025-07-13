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Один из последних: кусок свадебного торта королевы Елизаветы II продали и покупатель планирует его съесть
Кусок свадебного торта королевы Елизаветы II, которому более 77 лет, был продан почти за 3 тысячи фунтов стерлингов (около 4 тысяч долларов), и покупатель планирует его съесть.
Этот кусок фруктового торта с алкоголем, приготовленный в 1947 году, — один из последних сохранившихся кусков торта высотой 9 футов (2,7 метра), созданного главным кондитером McVitie and Price мистером Шуром.
Предполагается, что кусок торта все это время хранился в оригинальной коробке с шифром EP и датой свадьбы на крышке. Изначально он был подарен главному старшине Ф. Лоунсу, служившему в Королевском флоте, в бумажной упаковке на которой была надпись «На службе Его Величества» — отец невесты, король Георг VI, во время свадьбы все еще сидел на троне, пишет express.co.uk.
Как сообщает The Telegraph, Лоунс так и не съел торт и оставил его своему сыну, который хранил его в ящике.
Теперь торт принадлежит 64-летнему поклоннику королевской семьи Джерри Лейтону, который приобрел его на аукционе Reeman Dansie Auctioneers в Колчестере, графство Эссекс. Сообщается, что Джерри оставит себе часть торта и съест около трети его на банкете, который он планирует провести на королевской яхте «Британия» в честь своего 65-летия в 2026 году.
Напомним, поженились принцесса Елизавета и принц Филипп 20 ноября 1947 года и прожили в браке более 73 лет.