Один из последних: кусок свадебного торта королевы Елизаветы II продали и покупатель планирует его съесть

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа / © Associated Press

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Этот кусок фруктового торта с алкоголем, приготовленный в 1947 году, — один из последних сохранившихся кусков торта высотой 9 футов (2,7 метра), созданного главным кондитером McVitie and Price мистером Шуром.

Предполагается, что кусок торта все это время хранился в оригинальной коробке с шифром EP и датой свадьбы на крышке. Изначально он был подарен главному старшине Ф. Лоунсу, служившему в Королевском флоте, в бумажной упаковке на которой была надпись «На службе Его Величества» — отец невесты, король Георг VI, во время свадьбы все еще сидел на троне, пишет express.co.uk.

Cвадебный торт принцессы Елизаветы и принца Филиппа, 1947 год / © Getty Images

Как сообщает The Telegraph, Лоунс так и не съел торт и оставил его своему сыну, который хранил его в ящике.

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Теперь торт принадлежит 64-летнему поклоннику королевской семьи Джерри Лейтону, который приобрел его на аукционе Reeman Dansie Auctioneers в Колчестере, графство Эссекс. Сообщается, что Джерри оставит себе часть торта и съест около трети его на банкете, который он планирует провести на королевской яхте «Британия» в честь своего 65-летия в 2026 году.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа, 1947 год / © Associated Press

Напомним, поженились принцесса Елизавета и принц Филипп 20 ноября 1947 года и прожили в браке более 73 лет.