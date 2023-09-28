Один костюм - два разных образа: принцесса Уэльская впечатлила новым луком

На днях принцесса Уэльская посещала текстильную фабрику, которая когда-то принадлежала ее предкам. На публике Кейт продемонстрировала, как бережно она относится к вещам.

Кэтрин приехала в семейную текстильную фабрику AW Hainsworth в Лидсе в темно-зеленом брючном костюме Burberry, белой блузке и туфлях-лодочках Gianvito Rossi. Однако в этом же костюме мы уже видели принцессу ранее.

Принц и принцесса Уэльские, кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Именно в нем Кейт была, когда приветствовала наследного принца Норвегии Хокона и его супругу принцессу Метте-Марит в Виндзорском замке вместе с принцем Уильямом в марте 2023 года. В тот раз костюм Кэтрин сочетала с изумрудной рубашкой с галстуком, а для нового выхода освежила его белой блузкой, серьгами кольцами и золотым ожерельем в виде цепи.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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Принцесса не впервые демонстрирует, что смело носит наряды из старых коллекций, которые есть в ее гардеробе, следуя примеру своего тестя – короля Чарльза III.

Напомним, ранее мы рассказывали вам, почему король Чарльз III носит старые вещи.

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