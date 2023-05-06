Один, совсем один: принц Гарри на коронации короля Чарльза чувствовал себя неловко

Герцог Сассекский, который прибыл в Лондон на коронацию отца один, без своей супруги Меган Маркл, выглядел веселым. По крайней мере очень старался делать вид, что чувствует себя, как и прежде комфортно. Но, язык тела его выдавал.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала эксклюзивно Express о том, что сын Чарльза чувствовал в момент, когда короновали его отца.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Пока Гарри ждал на своем месте прибытия отца и брата, были некоторые подсознательные признаки нарастающего напряжения или беспокойства. Он втянул губы и облизал их, и его частота моргания увеличилась, что свидетельствует о выбросе адреналина в кровь. Его взгляд остановился на его тете Анне, которая болтала на передних сиденьях, а затем его голова опустилась", - говорит эксперт.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Джуди отметила, что Гарри продемонстрировал особый жест, когда вошли Чарльз, Уильям и Кейт.

"Гарри совершил то, что выглядело как странный акт игнорирования или отвлечения внимания, когда его отец, брат и невестка шли в процессии перед ним. В этот момент принц оживленно болтал с Джеком Бруксбэнком (супругом принцессы Евгении). А когда Чарльз, Уильям и Кейт подошли, чтобы пройти мимо, Гарри смотрел вверх. Мельком глянув на своего отца он повернул голову, чтобы снова заговорить с Джеком в очень странной манере в решающий момент церемонии, когда все глаза и внимание были прикованы к прибытию Чарльза и Уильяма", - продолжает эксперт.

Принц Гарри, принцесса Евгения и ее муж Джек / Фото: Associated Press

Вопреки мнению, что Гарри посадят где-то в десятом ряду аббатства, сидел герцог в третьем ряду рядом со своими двоюродными сестрами – принцессами Евгенией и Беатрис, с которыми дружен.

Буквально сразу после церемонии принц Гарри покинул Лондон на машине и отправился в аэропорт Хитроу, где уже вылетел рейсом в США, чтобы успеть на праздничную вечеринку в честь четвертого дня рождения его сына принца Арчи, который он отмечает сегодня.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри на коронации своего отца Чарльза / Фото: Associated Press

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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