Одиннадцать друзей Путина: диктаторы, имперцы, убийцы, наркоторговцы и просто заинтересованные лица

У них с Путиным много общего: узурпация власти, манипуляция общественным сознанием, пропаганда, преследование инакомыслящих, страсть к развязыванию военных конфликтов, недальновидная экономическая политика, любовь к дешевым энергоресурсам и сомнительным торговым схемам, имперство и склонность к насилию.

Александр Лукашенко – друг, сосед и соучастник

Александр Лукашенко / Getty Images

Звание лучшего друга Путина стоит отдать диктатору из соседней с Россией Беларуси Александру Лукашенко. Ведь ничто так не сближает, как совместно спланированные и осуществленные кровавые преступления. "Дружба и сотрудничество" диктаторов длится многие годы и крепнет день ото дня.

Яркими эпизодами этих отношений можно считать взаимную поддержку во время внутренних волнений и подставленное Лукашенко плечо во время первой волны санкций. Тогда белорусский диктатор как мог помогал России обходить санкции, наложенные Западом, и контрсанкции, необдуманно внедренные Москвой. Помните, знамениты "белорусские креветки" и хамон?

Сейчас же, с началом широкомасштабного вторжения России в Украину, Лукашенко и вовсе можно считать полноправным соучастником всех военных преступлений Путина. Именно с территории Беларуси Украину обстреливают ракетами, оттуда взлетают военные самолеты, которые бомбят наши мирные города, через границу Беларуси перебрасываются танки, БТРы и другая военная техника.

Виктор Орбан – "адвокат" Путина в ЕС

Виктор Орбан / Associated Press

Желание получать дешевый газ и нелюбовь к Украине, основанная на неудовлетворенных имперских амбициях и необоснованных территориальных претензиях, лежит в основе дружеских чувств венгерского президента Виктора Орбана.

Собственно говоря, Венгрия при Орбане стала главным лоббистом интересов диктатора в Европейском союзе. Орбан получает инвестиции в свою страну, большие скидки на энергоносители, а Путин извлекает выгоду от того, что Венгрия ставит под вопрос единство Запада в отношении него. Ни один глава правительства стран ЕС не координирует свою работу с Путиным так тесно, как Орбан.

Перед началом широкомасштабного вторжения Орбан показал себя в Москве другом Путина и получил за это договор на поставки газа по более выгодной цене, чем для остальной Европы. Он также согласился выполнить абсурдное требование платить за российский газ в рублях и выступил против эмбарго на поставки газа из России.

Орбан не просто отказался поставлять Украине оружие, но и запретил транзит через венгерскую территорию военной помощи Украине.

О том, как проправительственные СМИ освещают события в Украине, западные журналисты пишут как об "оргии дезинформации". События в нашей стране подаются примерно так же, как на российском пропагандисткам телевидении. Орбан все время подчеркивает, что "это не наша война".

Дорогой друг: президент Сербии Александр Вучич

Александр Вучич / Associated Press

История отношений России и Сербии очень многогранна. Как и в случае с Орбаном, ее подпитывают неудовлетворенные имперские амбиции и территориальные конфликты. В частности, в 2018 году у Сербии были проблемы на границе с Косово, в решении которых сербам помогла Россия. "Большое спасибо вам, дорогой друг, большое спасибо вам, уважаемый президент, за то, что вы вместе с нами сохраняете не только территориальную целостность Сербии, но и международное право", – рассказал сербский лидер. Поскольку все мы знаем, как "свято чтит" Путин международное право, слова Вучича вызывают как минимум недоумение.

Президент Сербии часто общается с Путиным по телефону: "Что касается разговора с президентом Путиным, он был хорошим, корректным, мы двое давно знаем друг друга. Я не могу принять и не приму тот подход, при котором его называют Гитлером или используют новые англоязычные выражения… когда хотят сказать, что он сумасшедший".

"Мы маленькая страна и не хотим отказываться от возможности продолжения нашей дружбы с некоторыми странами, – утверждает Вулич, – мы никак не решаем судьбу Украины".

Также президент Сербии охотно озвучивает любимый нарратив кремлевских пропагандистов: "если американцам можно бомбить Сербию, то почему нам нельзя бомбить Украину". В исполнении Вучича это звучит так: "Я предлагаю господину Зеленскому сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение".

Вучич узнает о ситуации в Украине из общения с Путиным, который рассказывает президенту Сербии, о том, что "спецоперация развивается согласно плану".

Вучич гордится тем, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций. Также президент Сербии настаивает на внеблоковом статусе своей страны, а голосование Сербии против России в международных организациях объясняет давлением и шантажом.

Башар Асад: друг по крови

Башар Асад / Associated Press

Сирийский диктатор обязан Путину буквально всем. Путин в прямом смысле спас режим Башара Асада, утопив в крови не только оппозицию, но и немалое количество мирного населения. И теперь Башар Асад – его пожизненный должник. Естественно, это накладывает на Асада определенные обязательства, который сирийский диктатор неукоснительно исполняет. В 2014 году после аннексии Крыма Асад направил Путину телеграмму, в которой засвидетельствовал "поддержку Сирией рационального миролюбивого курса президента Путина на восстановление стабильности в странах мира и борьбу с экстремизмом и терроризмом".

Относительно широкомасштабного вторжения Асад высказался уже 25 февраля в телефонном разговоре с Путиным: "Выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке".

Никол Пашинян: друг и "прокладка"

Никол Пашинян / Associated Press

Премьер-министр Армении – очень полезный для Путина друг. Именно ему кремлевский диктатор отвел роль "прокладки" между Россией и всем цивилизованным миром. Путин планирует использовать Армению для обхода санкций Запада. Формально это звучит так: "стороны выразили готовность "сообща" преодолевать угрозы, возникшие из-за санкций, в области продовольственной, энергетической безопасности, логистики и других сферах". Раньше эту роль выполняла Беларусь, но сейчас, когда Лукашенко увяз в военной кампании в Украине и тоже попал под всевозможные санкции, его страна уже не принесет России никакой пользы.

Со своей стороны Николь Пашинин рассчитывает на поддержку Путина в конфликте с Азербайджаном. Так что дружба со всех сторон взаимовыгодная.

"Мы с вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно, говорим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период", – говорит Путин Пашиняну.

Пашинян же отмечает исключительную роль России в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе в 2020 году: "Российские миротворцы находятся в регионе и обеспечивают безопасность территории".

Николас Мадуро: хороший наркодруг

Николас Мадуро / Associated Press

Путин, как в свое время советские лидеры, никогда не оставлял идеи о достижении мирового господства и всегда мечтал о том, чтобы иметь военные базы на американских континентах. Также давно ходят упорные слухи, которые время от времени находят реальное подтверждение, о том, что наркотрафик в России контролируется и управляется на самом высоком государственном уровне.

Поэтому президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого власти США обвиняют в контрабанде наркотиков и который готов обсуждать с Путиным размещение российских военных баз на своей территории, просто обречен на дружбу с кремлевским диктатором.

Что касается Мадуро, то его причастность к обороту наркотиков у Америки не вызывает сомнения. Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что Мадуро сотрудничает с колумбийской группировкой ФАРК, чтобы "наводнить США кокаином", используя при этом самолеты, летающие с авиабазы в Венесуэле. Американские власти даже предложили 15 млн долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро.

Все это, как вы понимаете, не только не мешает, но и помогает дружбе Путина и Мадуро. Она настолько крепкая, что в разгар пандемии в Венесуэлу были налажены поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ну и, конечно, заявление о поддержке "спецоперации" от Мадуро поступило уже 1 марта: "Выразил твёрдую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развернутой западными странами кампании лжи и дезинформации".

Исайяс Афеверки: эритрейский друг

Исайяс Афеверки / Associated Press

О существовании такой страны, как Эритрея, многие узнали после того, как она в числе остальных стран-друзей Путина дважды проголосовала в ООН в пользу войны России в Украине.

Оказалось, что в этой африканской стране у власти тоталитарное правительство, ответственное за систематические нарушения прав человека, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Во главе его стоит президент Исайас Афеверки, который, конечно же, очень дружит с Путиным. Человек, под руководством которого в тюрьму было брошено не менее 10 000 политических заключенных, который в целях наказания, допроса и принуждения применяет пытки, просто не мог быть другом.

Эритрея постоянно ввязывается в войны: с Йеменом, с Эфиопией, с Джибути. Не гнушается правительство Эритреи поддерживать различные террористические организации, с территории этой страны осуществляются поставки оружия боевикам в Сомали. Террор, цензура, аресты, принудительная военная служба, преследования несогласных, запрет на выезд из страны – все, о чем, видимо, мечтает российский диктатор, его коллега из "Северной Кореи Африки" успешно реализовал у себя в стране.

Естественно, Эритрея находится под всевозможными санкциями. Но не под российскими. В 2019 году Путин снял с Эритреи все санкции и, очевидно, начал поставлять ей оружие.

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян: наследный принц и лоббист

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян / Associated Press

Фактический правитель ОАЭ, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов – Мухаммад ибн Заид – поддерживает хорошие отношения с Путиным, с 2012 года он регулярно приезжает к Путину с визитами.

В 2019 году Путин прилетел в ОАЭ с официальным визитом, где был встречен со всеми возможными почестями. Наследный принц встречал Путина лично, а это наивысшая честь для зарубежного гостя. Из аэропорта до дворца лимузин Владимира Путина сопровождали автомобили полиции Абу-Даби. К приезду российского лидера их специально перекрасили и нанесли русские буквы "ДПС". Весь путь кортежа был до секунды отрепетирован. Уже на территории дворца автомобиль президента с гербом королевской семьи вместо номера взял в окружение эскорт из 12 всадников с флагами двух стран в руках. После пролета истребителей, расцветивших небо российским триколором, пушки произвели 21 залп. Главу российского государства встретил почетный караул и военный оркестр. Приветствуя президента РФ, Мухаммед Бин Заид Аль Нахайан назвал Путина своим другом и братом и заявил, что считает Россию своим вторым домом.

Естественно, Путин, очень чувствительный к такого рода антуражу, был удовлетворен пышной встречей. Кроме того, известно, что именно Мухаммад ибн Заид помог россиянам договориться о сотрудничестве с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и даже некоторой смене политического курса страны, его разворота в сторону России.

Международный альянс защиты прав и свобод подал два иска в суд на Мухаммеда Бин Заид Аль Нахайан. Они обвинили его в военных преступлениях, соучастии в пытках и жестоком обращении в Йемене. Друзей Путин, как мы видим, подбирает по довольно четким критериям.

Мухаммед ибн Салман: друг-убийца

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд / Associated Press

У наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана очень сложные отношения с президентом США Джо Байденом, да и со всеми европейскими лидерами тоже. В 2018 году в Буэнос-Айресе на саммите "Большой двадцатки" большинство из мировых лидеров демонстративно проигнорировали ибн Салмана. Все из-за того, что были обнародованы неопровержимые доказательства участия принца в зверском убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

И только один лидер тепло поприветствовал принца жестом "дай пять", стукнув по открытой ладони. Кто это был, сомнений не вызывает, – радостную встречу Мухаммеду ибн Салману устроил, конечно же, Владимир Путин, который, вероятнее всего, не видит ничего плохого в том, чтобы убить неудобного журналиста. Да и вообще не считает убийства поводом для обструкции.

Но, стоит отметить, дружба с Путиным началась еще в 2015 году с подачи правителя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда ибн Заида. В последующие годы Мухаммед ибн Салман будет постоянно приезжать в Россию, иногда два раза в год.

Считается, что после первой же встречи с Путиным наследный принц изменил внешнюю политику страны и "дал зеленый свет" военным операциям России на территории Сирии.

Ибрахим Раиси: друг по противостоянию, оружию и санкциям

Ибрахим Раиси / Associated Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси пришел к власти недавно, он выиграл выборы, явка на которых оказалась рекордно низкой за всю историю существования Исламской Республики Иран.

Проявить себя в качестве потенциального кровавого правителя Раиси сумел задолго до избрания на пост. В 1988 году он стал одним из четырех членов комитета, так называемого "комитетом смерти", принявшего решение о казни оппозиционеров в тюрьмах Ирана.

Точное количество приговоренных к смертной казни в тот период неизвестно. Однако правозащитные организации утверждают, что было казнено не менее 3 000 заключенных, которые были захоронены в безымянных массовых захоронениях.

Собственно, прочитав биографию и политическое кредо Раиси, можно было сразу сказать, что рано или поздно он с Путиным подружится, и так оно и вышло. По словам Путина, сразу же после инаугурации они с Раиси находятся в постоянном контакте

Во-первых, у Путина и Раиси общий враг – США. Во-вторых, санкции. Что интересно, риторика относительно санкций у обоих совершенно одинаковая. Раиси, как и Путин, считает их полезными для Ирана, и рассматривает их как "отличную возможность по модернизации и еще большему развитию экономики Ирана". Ну и в отношении Сирии у Ирана и Кремля взгляды полностью совпадают.

Президент Ирана называет Россию дружественным государством. И планирует с ней стратегические отношения, которые будут "устойчивыми и всесторонними".

В ноябре 2019 года Соединенные Штаты включили Раиси в санкционный список за причастность к казням политических заключенных и подавлению протестов в 2009 году.

Даниэль Ортега: поддерживающий друг

Даниэль Ортега / Associated Press

У никарагуанского лидера с Путиным много общего, как в целом, так и в деталях. Например, в 2009 году Верховный Суд Никарагуа отменил положения конституции страны, запрещающие баллотироваться на второй президентский срок подряд, а также выставлять кандидатуру на третий срок, как "ущемляющие гражданские права" президента Ортеги. Ну и, конечно, вскоре он баллотировался и победил. Сейчас пошел уже четвертый пятилетний срок президентства Ортеги.

В июне 2009 года Ортега инициировал судебный процесс против главного политического противника. С 2018 года в Никарагуа ужесточились преследования журналистов и оппозиционных политиков. Также Ортега активно использует власть для личного обогащения.

Даниэль Ортега поддерживал Муаммара Каддафи и встречался с бывшим президентом Ирана с Ахмадинежадом. В 2008 году заявил, что Никарагуа признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

В 2014 году Путин посетил Никарагуа. Стороны обсуждали сотрудничество в различных сферах и остались вполне довольны достигнутыми договоренностями.

Прямо перед началом широкомасштабного вторжения России в Украину Ортега выступил с заявлением: "Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий. Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает, — она защищается".

Пару дней назад в ходе празднования дня трудящихся президент Никарагуа заявил: "Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на нее глаза. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают в Украине после переворота 2014 года". Кто бы сомневался.

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