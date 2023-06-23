Одна другой эффектнее: королевы Максима и Матильда вышли в свет в очень ярких образах

В третий день государственного визита нидерландской королевской четы в Бельгию у них состоялся еще один светский выход.

Королева Максима и король Виллем-Александр вместе с бельгийским королем Филиппом и королевой Матильдой посетили центр города в Антверпене и поприветствовали доброжелателей.

52-летняя королева Максима снова произвела фурор, облачившись в яркое красное приталенное платье из шелкового крепа с драпировкой от Natan Couture, красные с прозрачной вставкой лаковые туфли-лодочки от этого же бренда и широкополую шляпу от Maison Fabienne Delvigne.

Королева Максима в Бельгии / Фото: Getty Images

Также королева была в перчатках в тон и с сумкой Lady Dior из телячьей кожи Cherry Red, которую когда-то получила в подарок от первой леди Франции Бриджит Макрон во время официального визита президентской четы Франции в Нидерланды в апреле.

На платье у Максимы была пришпилена брошь, в ушах были цветочные серьги-висюльки, а в макияже она акцентировала внимание на глазах. Ее супруг король Виллем-Александр надел темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и подобрал пестрый галстук.

Королева Максима и королева Матильда с мужьями королем Виллемом-Александром и королем Филиппом / Фото: Getty Images

Не менее яркой в этот день была и королева Бельгии Матильда. На ней было платье с цветочной вышивкой от Dries Van Noten, оранжевое пальто сверху, оранжевые туфли-лодочки тоже с прозрачными вставками от Natan Couture, такие же, как и у Максимы, но только другого цвета. На голове у королевы была широкополая шляпа от Maison Fabienne Delvigne, в ушах – серьги з янтарем, а волосы собраны в низкий пучок. Также она надела несколько золотые браслетов, свое сапфировое кольцо, часы и взяла клатч в тон наряда и перчатки из кожи. Ее супруг король Филипп надел светло-синий костюм, белую рубашку и галстук в полоску.

Несколько предыдущих дней королевские особы также радовали своими светскими выходами и яркими образами.

Королева Максима и королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр, королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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