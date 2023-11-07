Одна другой краше: королева Летиция и кронпринцесса Мэри блистали в новых образах

Королева Испании Летиция и ее супруг король Филипп VI второй день проводят в Дании, куда прибыли накануне с государственным визитом.

Сегодня кронпринцесса Мэри вместе с королевой Летицией посетили строительство новой больницы Марии Елизаветы для детей, подростков и будущих семей в Копенгагене.

Королева Летиция и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Также король Филипп VI с супругой Летицией и кронпринц Фредерик с супругой Мэри присутствовали днем на церемонии возложения венков к Цитадели.

Королева Летиция и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Сегодня Летиция носила светло-бежевое шерстяное пальто Carolina Herrera, под которым было изумрудное платье длины миди от испанского бренда Dándara, туфли-лодочки, подобранные в тон пальто и сумка Furla с цветочным принтом в руках. Волосы королева распустила, сделала макияж и надела изумрудные серьги своей свекрови – королевы Софии.

Королева Летиция и король Филипп VI, кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри была в молочно-белом пальто JOSEPH с поясом на талии, черной блузе с воротником с камнями от Red Valentino и твидовой юбке Dolce & Gabbana с высокой посадкой, а обута в туфли-лодочки Gianvito Rossi. В руках Мэри несла черную сумку от Massimo Dutti.

Вчера вечером в королевском дворце в Копенгагене состоялся торжественный прием в честь испанских монархов на котором Летиция блистала в роскошном синем платье и фамильной тиаре.

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