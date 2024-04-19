Одна другой красивее: королева Матильда и герцогиня Мария Тереза вышли в свет в красивых луках

Король Филипп и королева Матильда встретились с Великим герцогом Анри и Великой герцогиней Марией Терезой на церемонии прощания на площади Сен-Ламбер после трехдневного государственного визита в бельгийский город Льеж.

Матильда была в сиреневой блузе с вырезами на рукавах от Natan Couture, в брюках со стрелками от этого же бренда, талию подчеркнула тонким поясом и набросила на плечи платок с бахромой. Обула королева туфли-лодочки с принтом от Dior, а в руках держала клатч пудрово-розового цвета Maison Fabienne Delvigne в тон которому подобрала перчатки и аксессуар на голову от этого же бренда.

Волосы Матильда собрала в прическу, сделала легкий дневной макияж и надела серьги с бриллиантами. Ее супруг король Филипп на этой встрече появился в темно-синем костюме, белой рубашке и с голубым галстуком в принт.

Герцогиня Мария Тереза, королева Матильда, король Филипп и герцог Анри / Фото: Getty Images

В похожем костюме был и Великий герцог Люксембурга Анри, а его жена герцогиня Мария Тереза была в белом блейзере в цветочный принт от Alexander McQueen, шелковом топе Giorgio Armani и черных брюках-клеш от Elie Saab, обута была в черные туфли на низком каблуке из фактурной кожи от Prada и в руках держала клатч Bottega Veneta. У герцогини была лаконичная прическа, макияж на лице и жемчужные серьги-висюльки в ушах.

Королева Матильда и герцогиня Мария-Тереза / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как обе женщины в тиарах и вечерних нарядах блистали на торжественном приеме.

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