Одна другой красивее: королева Рания и герцогиня Камилла встретились в Иордании

Принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла сегодня отправились в королевский тур в Иорданию и Египет.

Принц и герцогиня прибыли во дворец Аль-Хусейнлия в Аммане, где их официально приветствовали король Иордании Абдалла II и его супруга королева Иордании Рания, а также наследный принц Иордании Хусейн.

Принц Уэльский был в сером классическом костюме, светлой рубашке и любимом галстуке с рисунком лошадей. Его супруга Камилла надела синее платье, сочетая его с нюдовыми кожаными туфлями на устойчивых каблуках и такой же плетеной сумкой. Несколько подвесок на шее, браслетом на запястье и жемчужные серьги в ушах завершали красивый аутфит герцогини Корнуолськой.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла в Иордании / Getty Images

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Прекрасно выглядела королева Рания, она была облачена в молочно-белое пальто с золотым поясом на талии под которым виднелось платье и белые туфли-лодочки с интересным рисунком. В руках у Рании была золотая сумка, а к ней были подобраны серьги. Ее Величество сделала, как всегда, безупречную укладку и насыщенный макияж. Ее муж король Абдалла и сын Хусейн были в темных костюмах и с синими галстуками.

В рамках этой поездки герцогиня Корнуольская больше узнает о работе королевы Рании по защите уязвимых детей и матерей и примет участие в мероприятии "Женщины мира", способствующем расширению прав и возможностей женщин. А принц Чарльз встретится с гуманитарными группами, которые он поддерживает в качестве покровителя.

Герцогиня Камилла и королева Рания в Иордании / Getty Images

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