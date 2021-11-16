Одна другой красивее: королева Рания и герцогиня Камилла встретились в Иордании

Принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла сегодня отправились в королевский тур в Иорданию и Египет.
Принц и герцогиня прибыли во дворец Аль-Хусейнлия в Аммане, где их официально приветствовали король Иордании Абдалла II и его супруга королева Иордании Рания, а также наследный принц Иордании Хусейн.
Принц Уэльский был в сером классическом костюме, светлой рубашке и любимом галстуке с рисунком лошадей. Его супруга Камилла надела синее платье, сочетая его с нюдовыми кожаными туфлями на устойчивых каблуках и такой же плетеной сумкой. Несколько подвесок на шее, браслетом на запястье и жемчужные серьги в ушах завершали красивый аутфит герцогини Корнуолськой.
Прекрасно выглядела королева Рания, она была облачена в молочно-белое пальто с золотым поясом на талии под которым виднелось платье и белые туфли-лодочки с интересным рисунком. В руках у Рании была золотая сумка, а к ней были подобраны серьги. Ее Величество сделала, как всегда, безупречную укладку и насыщенный макияж. Ее муж король Абдалла и сын Хусейн были в темных костюмах и с синими галстуками.
В рамках этой поездки герцогиня Корнуольская больше узнает о работе королевы Рании по защите уязвимых детей и матерей и примет участие в мероприятии "Женщины мира", способствующем расширению прав и возможностей женщин. А принц Чарльз встретится с гуманитарными группами, которые он поддерживает в качестве покровителя.
Читайте также:
- Четыре варианта: под каким именем принц Чарльз взойдет на престол
- Какое живое фото: в аккаунте королевы Елизаветы II поздравили принца Чарльза с днем рождения
- Чарльзу 73: представлен новый официальный портрет принца Уэльского