Одна другой ярче: королева Максима и ее дочери на открытии государственного парламента Нидерландов

Королева Максима и ее супруг король Виллем-Александр прибыли на торжественное мероприятие вместе с двумя старшими дочерьми – наследной принцессой Катариной-Амалией и ее сестрой принцессой Алексией.

Королева была в необычном пальто от Claes Iversen интересного кроя и очень широких персиковых брюках с поясом на талии, обута в туфли Gianvito Rossi, а в руках держала клатч V B H и перчатки перчатки, подобранные в тон наряда. В волосах Максимы был цветок от Berry Rutjes, также королева надела серьги-висюльки, несколько браслетов на запястья и кольца. Белокурые волосы она собрала в прическу и сделала насыщенный макияж.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Старшая дочь королевской четы надела ассимметричное платье из эластичного крепа от Safiyaa насыщенного синего цвета, серьги-висюльки с сапфирами и шляпу своей матери от Maison Fabienne Delvigne. А средняя дочь – прицнесса Алексия – блистала в малиновом платье и цветочных серьгах.

Торжественное открытие парламента посетил и брат короля – принц Константин со своей супругой принцессой Лаурентин. Эту пару мы видим редко на публике, но самые знаковые мероприятие нидерландской королевской семьи они посещают. Лаурентин надела изумрудный наряд, шляпу-таблетку и в руках держала интересной формы клатч.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что на это мероприятие нидерландская депутат собиралась надеть платье-вышиванку, которую создали для нее десять украинских мастериц.

Принцесса Алексия, принцесса Лаурентин, принц Константин / Фото: Getty Images

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