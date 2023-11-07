Одна в мини, другая в макси: сестры Спенсер в ярких платьях приехали на ипподром

Племянницы принцессы Дианы появились на мероприятие Fashions in the Field в рамках Кубка Мельбурна на ипподроме Флемингтона в австралийском Мельбурне.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер прибыли на Кубок Мельбурна в потрясающих красных нарядах, прекрасно гармонирующих по цвету. Аристократок пригласили судить участников гоночного соревнования Fashions in the Field.

Ежегодно на конкурс приходят сотни людей в надежде получить звание "Одета в лучшее платье" и "Одет в лучший костюм". Мероприятие проходит перед началом скачек.

Леди Амелия блистала в этот день в коротком платье с вырезом в форме сердца и короткими рукавами, дополнив наряд красными блестящими туфлями-лодочками, красным обручем с россыпью ягод на голове и золотистыми серьгами. Белокурые волосы девушка собрала в низкий пучок и сделала нейтральный макияж.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра леди Элиза выбрала красное платье макси, с открытыми плечами и разрезом спереди. На ней были остроносые золотые босоножки и золотой ободок на голове с декором. Волосы Элиза аккуратно распустила и заправила за уши.

Напомним, в прошлый раз обе сестры в кружевных платьях побывали на светской тусовке в Лондоне.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

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