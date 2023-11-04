Одна в платье, а другая в костюме: внучки Джо Байдена оконфузились на мероприятие в Белом доме

Президент США Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден - устроили в Белом доме государственный ужин.

Роскошное мероприятие организовали в честь премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленной Джоди Хейдон. Приглашение на мероприятие было около 325 гостей, среди которых была замечена и единственная дочь Джона Кеннеди - 65-летняя Кэролайн Кеннеди.

Также посетили ужин две внучки президента 22-летняя Мэйси и 23-летняя Финнеган Байден. Девушки оделись в соответствии с вечерним дресс-кодом.

На Финнеган было длинное красное платье с асимметричным декольте и серебристые босоножки. Образ девушка дополнила, прической и несколькими украшениями. А вот Мэйси отдала предпочтение брючному костюму в сером цвете. Жакет наряда был двубортным, а под него она надела белую рубашку и галстук-бабочку. Также на девушке были удобные лоферы.

Финнеган Байден и Мэйси Байден / Фото: Associated Press

Однако, когда внучки президента шли на мероприятие с ними случился небольшой конфуз - Финнеган случайно наступила сестре на ногу и этот момент запечатлели папарацци.

Финнеган случайно наступила сестре на ногу / Фото: Associated Press

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