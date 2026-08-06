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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Одна в платье с вышивкой, другая — в черном наряде: образы конькобежки и премьера Японии

Самая успешная японская олимпийская спортсменка получила престижную награду из рук премьер-министра Японии. Для торжественной церемонии обе выбрали сдержанные наряды в темной цветовой гамме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Михо Такаги и Санаэ Такаити

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вручила сертификат о присуждении награды «Народная честь» конькобежке Михо Такаги во время церемонии в офисе премьер-министра в Токио. Спортсменка является самой успешной японской олимпийской спортсменкой — она завоевала десять олимпийских медалей, две из которых золотые.

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Такаити появилась на мероприятии в черном костюме, состоящем из приталенного жакета и прямого платья до колен. Она дополнила образ черными туфлями на платформе и каблуках, жемчужным ожерельем с цветочной брошью и маленькими серьгами-пуссетами. На лацкане ее жакета были традиционные значки.

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Михо Такаги выбрала для важного мероприятия длинное темно-синее платье прямого силуэта. Наряд имел белую окантовку на круглом вырезе, небольшой вертикальный разрез на декольте и разрезы по бокам юбки.

Особым акцентом платья стали полупрозрачные рукава с бело-голубой цветочной вышивкой. Широкие манжеты также были украшены контрастной белой окантовкой.

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Свой наряд фигуристка дополнила черными слингбэками на невысоких каблуках. Волосы она собрала в низкий пучок, оставив у лица несколько прядей, а уши украсила лаконичными серьгами.

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

Михо Такаги и Санаэ Такаити / © Associated Press

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