Одна в серебристом, другая — золотистом: племянницы принцессы Дианы в красивых платьях сходили на церемонию

Сестры Спенсер появились на новом светском мероприятии в бритаснкой столице.

Ольга Кузьменко
Сестры Спенсер

Сестры Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза посетили церемонию вручения наград Tiffany & Co. за коллекцию ювелирных изделий Blue Book High Jewelry на вертолетной площадке Harrods в Лондоне.

Леди Элиза приехала на церемонию в платье цвета металлик, расшитом крупными камнями и на бретельках, у нее на шее было красивое колье с бриллиантами и изумрудами и такие же серьги сверкали в ушах. В руке девушка держала сумку-чемодан из кожи крокодила черного цвета. Волосы ее были собраны в низкий пучок, а на лице был выразительный макияж.

Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия надела черное платье-бюстье, расшитое золотыми камнями, подобрала к нему широкий чокер с камнями и жемчугом и серьги-клипсы. Также у нее на запястье был браслет, волосы были собраны в низкий пучок и макияж на лице.

Напомним, на днях племянницы принцессы Дианы блистали на вечеринке в Кенсингтонских садах в Лондоне в красивых красных платьях.

Сестры Спенсер / © Getty Images

Сестры Спенсер / © Getty Images

