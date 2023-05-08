Одна в синем, другая - в желтом: какими образами Кейт Миддлтон вдохновились ее мама и сестра

Принцесса Уэльская - икона стиля, которое вдохновляются не только обычные люди, но даже ее родственницы.
Во время коронации короля Чарльза III многие взгляды были прикованы не просто к образу принцессы Уэльской, но и к ее семье. Поклонники и наблюдатели церемонии c не меньшим интересом ожидали появления на публике мамы Кейт - Кэрол Миддлтон и сестры Пиппы.
Однако, когда обе женщины прибыли к Вестминстерскому аббатству, то стало понятно, что они вдохновлялись для этого события нарядами Кейт.
На 68-летней Кэрол было платье-пальто насыщенного синего цвета от бренда Catherine Walker & Co, который тоже очень часто носит Кейт на официальные мероприятия.
Совсем недавно в подобном платье-пальто и такого же оттенка принцесса Уэльская появлялась на пасхальной службе в Виндзорском замке.
Также украшения выбранные Кэрол от фирмы Garrard очень напомина набор Кейт, который достался ей от принцессы Дианы.
Пиппа надела лимонное платье-пальто от бренда Claire Mischevani, которое дополнила шляпой от Jane Taylor необычной асимметричной формы и с плиссированной тканью.
В подобном цвете Кейт появлялась на службе в соборе Святого Павла, которая проводилась в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в прошлом году.
Шляпу такую принцесса тоже надевала и не один раз. Самый знаменитый ее образ в таком аксессуаре, тот, который она выбрала для свадьбы Меган Маркл.
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