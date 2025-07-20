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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Однажды на Багамах: принцесса Маргарет и ее муж позировали на пляже

Принцесса Маргарет любила проводить летний отпуск на Мюстике в Карибском море, но не меньше любила Багамские острова.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Маргарет и ее муж Энтони

Принцесса Маргарет и ее муж Энтони / © Getty Images

Это фото было сделано как раз на Багамах, где принцесса Маргарет была запечатлена со своим мужем Энтони Армстронг-Джонсом, 1-м графом Сноуденом, во время их весеннего отпуска в марте 1967 года, через семь лет после их свадьбы.

Супругов тогда сфотографировали на пляже в Нассау. Маргарет была одета в платье без рукавов в принт и в руках держала плетеную сумку. У нее на голове была повязка с бантом, в ушах крупные серьги, а короткие волосы зачесаны назад. Энтони был одет в светлую рубашку и полосатые светлые брюки, на которых был ремень с крупной пряжкой. Запечатлели пару прямо на пляже.

Энтони Армстронг-Джонс и принцесса Маргарет / © Getty Images

Энтони Армстронг-Джонс и принцесса Маргарет / © Getty Images

Что же касается острова Мюстик, где по словам принцессы «она могла расслабиться и отдохнуть от суеты», сегодня арендовать недвижимость, где останавливалась принцесса может любой желающий, кто готов заплатить за нее от 33 000 до 47 000 долларов в зависимости от времени года.

Принцесса Маргарет / © Getty Images

Принцесса Маргарет / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали пляжное фото княгини Монако Грейс Келли.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

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