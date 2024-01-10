Однажды на лыжах: как Кейт и Уильям отдыхали в горах в Швейцарии

Кейт и Уильям Уэльские сегодня все так же любят ездить в отпуск, вот только фотографий на горнолыжных курортах этой пары папарацци давно не делают.

Мы же вспоминаем, как в 2008 году, за два года до помолвки и три года до своей свадьбы, Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уильяму на отдыхе в Клостерсе, в Швейцарии. Они были запечатлены на бугельном подъемнике. На Кейт был чено-белый лыжный костюм, будущая принцесса была без шапки, но в солнцезащитных очках и в перчатках. Также в ее ушах сверкали жемчужные серьги.

Кейт и Уильям на лыжах / Фото: Getty Images

Принц Уильям был в красно-черном костюме, в шапке и тоже в очках.

Обычно члены королевских семей любят отдыхать в горах. Но с тех пор, как Уэльские стали родителями троих детей, они на лыжах больше не катались. По крайней мере такие снимки не попадали в Сеть.

Кейт и Уильям на лыжах / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как королевские особы отдыхали на курортах в горах в том числе и принцесса Диана со своими сыновьями Уильямом и Гарри.

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