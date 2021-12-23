Однажды на Рождество: как принцесса Диана оконфузилась перед королевой и родственниками

У членов британской королевской семьи есть традиция дарить подарки на Рождество.
Члены семьи знают, что покупать следует какую-то смешную безделушку, чтобы повеселить родных. Подарки не должны быть дорогими, а их главная цель – рассмешить человека, которому подарок предназначается.
Однажды конфузная ситуация приключилась с принцессой Дианой. Она не знала о традиции дарить простые вещи, никто из членов семьи не рассказал ей об этом, и купила на всю большую семью дорогие кашемировые свитеры и шарфы из мохера. Каким же было удивление всех, когда они стали открывать подарки Дианы.
Кстати, говорят, что любимым подарком принца Чарльза согласно этой традиции является кожаное сиденье для унитаза от его сестры, принцессы Анны. А в 2013 году внук королевы принц Гарри, который славился чувством юмора, подарил бабушке Елизавете II шапочку для душа с надписью "Ain't life a bitch" (примерный перевод звучит как "Я не стерва").
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