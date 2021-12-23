Однажды на Рождество: как принцесса Диана оконфузилась перед королевой и родственниками

Однажды на Рождество: как принцесса Диана оконфузилась перед королевой и родственниками

У членов британской королевской семьи есть традиция дарить подарки на Рождество.

Члены семьи знают, что покупать следует какую-то смешную безделушку, чтобы повеселить родных. Подарки не должны быть дорогими, а их главная цель – рассмешить человека, которому подарок предназначается.

Принцесса Диана и члены королевской семьи в Сандрингеме, 1993 год / Getty Images

Однажды конфузная ситуация приключилась с принцессой Дианой. Она не знала о традиции дарить простые вещи, никто из членов семьи не рассказал ей об этом, и купила на всю большую семью дорогие кашемировые свитеры и шарфы из мохера. Каким же было удивление всех, когда они стали открывать подарки Дианы.

Принцесса Диана и члены королевской семьи в Сандрингеме, 1991 год / Getty Images

Кстати, говорят, что любимым подарком принца Чарльза согласно этой традиции является кожаное сиденье для унитаза от его сестры, принцессы Анны. А в 2013 году внук королевы принц Гарри, который славился чувством юмора, подарил бабушке Елизавете II шапочку для душа с надписью "Ain't life a bitch" (примерный перевод звучит как "Я не стерва").

Королева Елизавета II и принц Гарри / Associated Press

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