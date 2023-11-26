Однажды на Рождество: как Меган Маркл оконфузилась перед принцем Филиппом

Это произошло в 2017 году, когда Меган была только невестой принца Гарри. Они еще не были женаты, но королева Елизавета II нарушила правило и пригласила любимую девушку своего внука Гарри на Рождество в Сандрингем.

Проводить рождественские праздники в Сандрингеме – давняя королевская традиция. Приглашают обычно только тех родственников, которые женаты. Но для Меган сделали в том году исключение.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

После службы семья собралась за праздничным ужином. Меган сидела рядом с дедушкой Гарри – принцем Филиппом. И она очень хотела произвести впечатление на семью своего будущего мужа, поэтому без умолку говорила. Меган все время что-то рассказывала принцу Филиппу и шутила, но, как оказалось потом (ей об этом сообщил принц Гарри), что принц Филипп очень плохо слышал на то ухо, поэтому ничего из того, что ему говорила Меган не услышал. Об этом Сассекские рассказали в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган", пишет express.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

С тех пор, как пара оставила королевскую семью в 2020 году, они больше не приезжали в Сандрингем. А после выхода скандальных мемуаров принца Гарри, отношения с королем Чарльзом III были окончательно испорчены. В этом году они проведут Рождество в Калифорнии.

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