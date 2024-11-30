Однажды с королевой: как выглядела юная Виктория Бекхэм на встрече с Елизаветой II

Дизайнер Виктория Бекхэм неоднократно встречалась с членами королевской семьи и в том числе с Ее Величеством королевой Елизаветой II.
Мы нашли это фото, которое было сделано в 1997 году, 1 декабря, когда королева Елизавета II присутствовала на представлении Royal Command в театре Victoria Palace.
На снимке ей пожимает руку Эмма Бантон (известная в группе под псевдонимом Baby Spice), рядом с ней запечатлена Виктория Бекхэм (ее называли в группе Posh Spice). На Виктории одето черное корсетное платье, с россыпью мелких пайеток и откровенным декольте, ее волосы обстрижены в каре, а на лице очень выразительный макияж.
Много лет спустя, когда Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом посещали свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, Викки появилась в королевском обществе в совершенно другом образе – лаконичном синем платье длины миди и ободке с вуалью в тон.
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