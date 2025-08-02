- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Однажды у бассейна: как Грейс Келли и ее муж князь Ренье III отдыхали с детьми
На этом фото запечатлена княжеская семья Монако в те года, когда правил князь Ренье III.
Он был женат на голливудской актрисе Грейс Келли и в браке у них роидось трое детей.
На этом недатированном архивном фото запечатлен князь Ренье III, княгиня Грейс Келли и их маленькие дети — принцесса Стефания, принц Альберт и принцесса Каролина. Фотографии были сделаны во время летнего отпуска семьи, но вот, где именно они тогда проводили свои каникулы, не сообщается.
Грейс Келли выглядела невероятно стильно в голубом макси-платье с цветочным принтом без рукавов, таким же головным убором, закрывающим ее волосы от солнца и обута в белые балетки. Она запечатлена сидя у бассейна с детьми, которые сидят тоже одетые на бортике, окунув ноги в воду и улыбаясь. Возможно, семья тогда снималась в какой-то из фотосессий.
Князь Ренье III был также одет. На нем была белая рубашка и голубые брюки, подходящие к образу его супруги. Он был босиком.
Напомним, недавно мы показывали, как выглядела Грейс Келли на пляже.