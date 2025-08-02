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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Однажды у бассейна: как Грейс Келли и ее муж князь Ренье III отдыхали с детьми

На этом фото запечатлена княжеская семья Монако в те года, когда правил князь Ренье III.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Грейс Келли

Княгиня Грейс Келли / © Associated Press

Он был женат на голливудской актрисе Грейс Келли и в браке у них роидось трое детей.

На этом недатированном архивном фото запечатлен князь Ренье III, княгиня Грейс Келли и их маленькие дети — принцесса Стефания, принц Альберт и принцесса Каролина. Фотографии были сделаны во время летнего отпуска семьи, но вот, где именно они тогда проводили свои каникулы, не сообщается.

Грейс Келли с детьми / © Associated Press

Грейс Келли с детьми / © Associated Press

Грейс Келли выглядела невероятно стильно в голубом макси-платье с цветочным принтом без рукавов, таким же головным убором, закрывающим ее волосы от солнца и обута в белые балетки. Она запечатлена сидя у бассейна с детьми, которые сидят тоже одетые на бортике, окунув ноги в воду и улыбаясь. Возможно, семья тогда снималась в какой-то из фотосессий.

Князь Ренье III был также одет. На нем была белая рубашка и голубые брюки, подходящие к образу его супруги. Он был босиком.

Князь Ренье III и княгиня Грейс Келли с детьми на отдыхе / © Associated Press

Князь Ренье III и княгиня Грейс Келли с детьми на отдыхе / © Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, как выглядела Грейс Келли на пляже.

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